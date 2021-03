Guendalina Tavassi rompe il silenzio sul suo matrimonio: ecco perché non tornerà con il marito, la verità sui video hot

Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio e le indiscrezioni sui motivi. L'ex gieffina fa chiarezza sul perché non tornerà mai più con il marito Umberto D'Aponte, nonostante quest'ultimo abbia promesso ai followers che l'avrebbe riconquistata, e torna a parlare dei video hot hackerati tempo fa. Il tutto nelle stories su Instagram.

Guendalina Tavassi, la separazione

La separazione continua a far discutere e si vocifera sulle cause dell'addio. In molti dicono che i due torneranno insieme molto presto, ma Guendalina frena. L’influencer ha dichiarato di aver deciso di troncare per via di alcuni comportamenti scorretti da parte del marito, ma che vive sotto il suo stesso tetto per il bene dei figli. Su Instagram Guendalina sottolinea che la sua scelta è definitiva perché la «fiducia è persa e un motivo c’è».

Guendalina Tavassi, i video hot

Guendalina è anche tornata a parlare dei video hot diffusi sul web spiegando che in quel periodo ha fatto di tutto per salvare il matrimonio. Le coppie sono pronte a tutto quando devono recuperare un rapporto. E quello che è successo è capitato proprio in quel periodo di transizione.

