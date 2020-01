Meghan Markle e Harry, il principe Carlo avverte: «Ora il nome Sussex non finisca anche sui pacchi di margarina»

LEGGI ANCHE

Laha dato il suo via libera alla svolta di, che hanno detto stop alla vita da reali e andranno a vivere in Canada: ma non sarà così semplice per il principe figlio di Lady D e l’attrice di Suits, staccarsi completamente dalla famiglia.Il principe Carlo ha infatti messo subito le cose in chiaro col secondogenito, hanno fatto sapere fonti interne a Buckingham Palace al come sempre ben informato tabloid The Sun. Le risorse reali non sono illimitate, non confidino sui fondi del Ducato di Cornovaglia, avrebbe detto Carlo, mettendo anche in guardia sull’uso del marchio Sussex Royal: Il nome Sussex non finisca sulle confezioni di margarina, ha tuonato.Tutto ruota infatti intorno al marchio: secondo i media britannici, potrebbe valere fino a 400 milioni di sterline, che vanno ad aggiungersi ai 30 milioni circa di patrimonio personale di Harry e ai 2-3 milioni di Meghan. Insomma, nella peggiore delle ipotesi, è difficile che possano avere problemi o difficoltà nel fare la spesa o nell’arrivare a fine mese.