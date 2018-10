Il principe Harry contro Fortnite: «I bimbi non devono giocarci». E gli alunni lo scambiano per Kane

Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 12:30

Da mesi ormai si parla di Fortnite, il videogioco che ha conquistato milioni di ragazzini ma che è anche sotto accusa perché provocherebbe dipendenza. Sull’argomento ha parlato anche il principe Harry, ormai sempre più a suo agio nei panni di modello degli adolescenti, che ha incontrato un gruppo di giovani studenti in una scuola elementare di Brighton e ha parlato proprio di Fortnite.Secondo Harry, che ha ammesso di non averci mai giocato, i bambini dovrebbero trovare altri modi per passare il tempo quando sono così giovani: «Cosa c’è di sbagliato nei loro genitori?» si è chiesto davanti ai suoi giovanissimi amici. Da tempo ormai si critica il videogioco per via della sua presunta dipendenza, e sono tantissimi i bambini che adorano giocarci nonostante il limite di età sia posto a 12 anni.«Per il principe è un argomento importante, Harry insiste molto che i bambini non inizino ad avere a che fare con questo tipo di distrazioni in età così giovane»,. «Gli abbiamo detto che, come scuola, è una preoccupazione anche per noi». Quando un bambino di 8 anni gli ha posto la domanda su Fortnite, Harry è stato categorico: «Non dovreste giocarci».E non sono mancati i momenti di ilarità nella visita, la prima nel Sussex da parte di Harry e di sua moglie Meghan Markle da quando sono sposati. Un bambino ha chiesto loro quanto grande fosse il suo castello, mentre altri non conoscevano il principe e credevano che quell’Harry in visita nella loro scuola fosse in realtà il centravanti del Tottenham Harry Kane.