Cristiano Iovino, chi è il personal trainer al centro del gossip per la presunta liaison con Ilary Blasi

Il telefono suona a lungo poi dopo una decina di squilli ecco che la voce di Cristiano Iovino, l'uomo più chiacchierato del momento, quello indicato come l'amante di Ilary Blasi. Ci racconta cosa è successo tra lei e Ilary? Sono vere le voci che sono state messe in giro? La risposta arriva categorica: «Non mi interessa, grazie». A Roma nord le voci di una liaison tra i due era sulla bocca di tutti. Ilary e Cristiano, Cristiano e Ilary. Che in una città dove l'unica religione per molti sembra essere quella per Totti, suona molto profano. Eppure in molti sono pronti a giurare che Cristiano Iovino abbia avuto un flirt con l'ex moglie del capitano. Ma chi è Cristiano Iovino?

IL PROFILO DI IOVINO

Ipertatuato e muscoloso di professione personal trainer. A Roma nord, ma non solo, è conosciutissimo. Tra l'altro è tifosissimo della Lazio. Spesso presente allo stadio Olimpico per le gare casalinghe dei biancocelesti. Una presenza fissa soprattutto in passato. Poi lavoro e fama lo hanno un po' allontanato. Ma il tifo è rimasto lo stesso. Suona ancora più frizzante lo striscione apparso qualche domenica fa durante una gara della Lazio e che recitava: «Bentornata a casa Ilary».

Personal trainer ma soprattutto influencer con i suoi 55 mila follower. Operativo tra Roma e Milano (e proprio galeotta sembra essere stata la città del Duomo per far scoccare la scintilla con Ilary). Ma seguire gli spostamenti di Cristiano è un lavoro: rimbalza da una parte all'altra del mondo e il suo Instagram trabocca di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como.

Anche in fatto di donne Cristiano balza spesso agli onori delle cronache rosa, ha avuto flirt con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez).