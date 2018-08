Carambola in moto, in sella resta solo la bambina dopo l'incidente: il video è virale

Giovedì 23 Agosto 2018, 15:54

Un video divenuto virale mostra la dinamica di un incidente avvenuto in India che nonostante il terribile impatto ha causato fortunatamente solo lievi ferite ai malcapitati protagonisti.Le immagini mostrano una moto, che scontrandosi ad alta velocità contro un altro mezzo, ha causato la caduta dei due motociclisti, tuttavia una delle due moto interessate dall'impatto ha continuato la sua folle corsa con in sella una bambina di pochi anni per oltre 250 metri.