Matteo Salvini e Elisa Isoardi, è ritorno di fiamma? Sguardi complici durante la cena di gala

Martedì 20 Novembre 2018, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvini e Isoardi: è amore di ritorno? Probabile. Eccoli alla cena di gala di Alis, l’Associazione per la logistica, ieri sera, come se fossero di nuovo fidanzati. Che complicità, seduti affianco nella tavolata! Lui le versa versa da bere, lei sorride, lui le fa gli occhi dolci, lei pure, e manca poco che si imbocchino a vicenda. Chi li vede così in intimità, tranquilli e scherzosi, è tentato di gridare o almeno di sussurrare: bacio, bacio... I due non stanno più insieme.Ma forse anche un po’ si. Si vogliono bene e si piacciono, questo è sicuro. Gli amici fanno il tifo per la reunion: «Mai dire mai, ci sono speranze che tornino in coppia e magari non si sono mai sentimentalmente lasciati davvero». Chissà. Di certo a Salvini non è piaciuta la mossa di Isoardi che ha postato la loro foto in intimità sul letto. Però Matteo, assicura chi lo conosce bene, non è un tipo vendicativo.