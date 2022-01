Kim Rossi Stuart, terrore a Roma: il figlio finisce nel Tevere

Tragedia sfiorata per Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada. La coppia infatti stata passeggiando a Roma sulla pista ciclabile sulle sponde del Tevere, quando il figlio Ian è scivolato in acqua ed è stato per fortuna prontamente salvato dall’intervento del papà.

Kim Rossi Stuart eroe: salva il figlio che cade nel Tevere

Una passeggiata in famiglia poteva avere tragiche conseguenze. Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada, in dolce attesa del loro terzogenito, stavano passeggiando sulle pista ciclabile sulle sponde del Tevere assieme ai due figli Ettore e i secondogenito Ian, di due anni.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada (Instagram)

Stando al racconto di “Diva e donna”, che ha pubblicato anche le immagini dell’accaduto, all’improvviso e forse a causa del pavimento scivoloso, il piccolo Ian è finito in acqua, prontamente recuperato da un salvataggio fulmineo di papà Kim, che ha evitato la tragedia e subito consolato il figlio spaventato.