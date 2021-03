Bonucci, la moglie Martina positiva al Covid. Lo sfogo sui social: «Ci stanno facendo fare una vita di m...»

La moglie di Leonardo Bonucci, Martina Maccari, ha annunciato di avere il Coronavirus con una storia sui social. Si trova a casa in quarantena ed è con i figli. Il difensore della Juve, suo marito, non è a casa: «Mi rode davvero il cxxo perchè non so tra quanti giorni potranno rivedere il loro papà, e non so da quanti giorni è che non lo vedono e oggi è la festa del papà. Ho passato un paio di brutti giorni forse tre ma con la terapia di prassi è andata meglio. Sono incaxxxta, ci stanno facendo vivere una vita di mxxxa. Mi rode davvero penso che a questo punto qualcuno si sarebbe dovuto svegliare e fare andare le cose un po' meglio, per noi che siamo fortunati ma soprattutto per chi è meno fortunato di no».

Ultimo aggiornamento: 21:26

