Meghan Markle medita due volte al giorno per prepararsi al matrimonio

"Meghan vedeva la meditazione come un'altra risorsa alla quale ricorrere per stare bene, perchè aveva modo e tempo per sperimentare cose nuove".



Domenica 11 Marzo 2018, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A rivelare come facciaa gestire lo stress è il maestro di meditazione stesso della futura sposa,. Light ha dichiarato di aver dato lezioni private di meditazione a Meghan quando sono stati presentati da un amico comune, cinque anni fa, e che l'attrice è ancora solita meditare quotidianamente, anche due volte al giorno, di mattina e di sera. Parlando a In Style, Watkins ha raccontato:Il maestro, che ha recentemente pubblicato un libro sulla pratica della meditazione, ha aggiunto: "L'esperienza è stata per lei più profonda di quanto si aspettasse. Ogni mattima, verso le 6.00, mando delle mail contenenti messaggi motivazionali o piccole storie a diverse persone e spesso Meghan risponde, quindi so che ricorre ancora al metodo che le ho insegnato". Meghan aveva già parlato precedentemente dei benefici che lo yoga e la meditazione le avevano portato, quindi non è difficile pensare che vi ricorra per calmare i nervi in vista delle nozze con il, che si terranno il 19 maggio.