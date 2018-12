Michelle Hunziker e i teneri auguri di compleanno alla figlia Aurora: «Non volevi nascere...». Lei si commuove

Mercoledì 5 Dicembre 2018, 22:05 - Ultimo aggiornamento: 05-12-2018 22:44

compie 22 anni e mammale dedica un tenero post su Instagram. Nella foto, la figlia di Eros è accanto alla conduttrice svizzera, che l'abbraccia affettuosa. Ma sono le parole di mamma Michelle a scaldare il cuore. E Auora si commuove.Nel post, Michelle Hunziker ha scritto: «, il termine era il 28 novembre e da lì in poi ognuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo... A uscire dal calduccio e a prenderti il tuo primo bacio. Facevo le scale tutto il giorno e sono perfino andata a fare una gita in alta quota, niente. Poi il 5 dicembre 1996 alle 12.14 ti hanno messa sul mio petto e ho pensatoTutto da quel momento aveva davvero un senso, sei nata tu.».La risposta di Aurora non si è fatta attendere. Ed è una replica davvero commossa: «Mi viene da piangere. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo.».