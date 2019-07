Michelle Hunziker e la barboncina Lilly: «Sono rimasta incinta e ha avuto una gravidanza isterica, siamo in simbiosi»

Martedì 16 Luglio 2019, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 19:12

Oltre alla sua numerosa famiglia allargata, Michelle Hunziker ha un amore innato per i suoi cani. La conduttrice infatti è inseparabile dai suoi due barboncini, Lilly e il figlio Leone. Tale è il legame che quando Michelle è rimasta incinta di Sole, la sua barboncina ha avuto una gravidanza isterica.Per due volte è successa la stessa cosa: «Lilly ha desiderato tanto questa maternità. Lei è arrivata dieci anni fa e fin da subito siamo entrate in simbiosi – ha raccontato a “Tv, sorrisi e canzoni” - Tanto che quando è nata mia figlia Sole lei ha avuto una gravidanza isterica e allattava il suo peluche Pecorella. Mi ha fatto tanta tenerezza. Quando sono rimasta incinta di Celeste è successa la stessa cosa. Così alla fine ho deciso di farla diventare mamma».La ricerca è stata lunga, poi però è arrivato Leone: «Ho fatto una lunga ricerca per trovare un maschio più piccolo di lei, che pesa poco più di due chili. E’ rimasta incinta e ha avuto due cuccioli, ma uno purtroppo è morto. Leone è nato in estate grazie a un cesareo, anche se la gravidanza era a termine perché la mamma era affaticata. Pesava soltanto 60 grammi e per sopravvivere doveva arrivare a 100. Lo abbiamo messo in un’incubatrice, l’ho massaggiato per tre notti di fila dandogli il latte ogni ora con una siringhina. Poi lo pesavo per vedere se metteva su peso, lo aiutavo a fare i bisogni. E ce l’ha fatta. L’abbiamo chiamato Leone proprio per questo».Ora c’è l’estate e forse dovranno dividersi per qualche giorno: «Passiamo l’estate sempre assieme tranne quando andiamo dove fa troppo caldo, come in Sardegna. In spiaggia soffrono, e anche a restare in albergo. In questi casi li lasciamo a degli amici che vivono in una pineta. Però se andiamo al fresco, come in montagna, vengono sempre con noi».