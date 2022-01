Milano, bambino assente a scuola porta la giustificazione con scritto: «Paura del Covid»

Voto alla sincerità: 10. «Paura del Covid». È il motivo scritto in una giustificazione presentata da un bambino e firmata dai genitori dopo l'assenza a scuola di un giorno, dovuta appunto alla paura di contrarre il virus. A postare la giustificazione sulla sua pagina Facebook è stato Paolo Limonta, maestro elementare ed ex assessore all'Edilizia Scolastica del Comune di Milano. «Una giustificazione assolutamente sincera - ha scritto Limonta -. Ho parlato con i genitori e ho spiegato loro che li capivo benissimo. Ma che il bambino sarebbe stato molto meglio a scuola. E il sorriso con cui stamattina è entrato in classe me lo ha pienamente confermato».

