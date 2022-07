Neuer, tassista guida 120 km per restituirgli il portafoglio: la ricompensa scatena le polemiche social

Pioggia di polemiche attorno a Manuel Neuer. Il portierone del Bayern Monaco e della Germania fa discutere la Germania e tutto il mondo del calcio. Dopo aver perso il portafoglio all'interno di un taxi, infatti, il tassista ha deciso di guidare per ben 120 chilometri per riportarglielo, ma la ricompensa ha alzato un polverone attorno a uno dei portieri più forti del mondo.

Manuel Neuer sotto accusa

Grazie al gesto altruistico del tassista, Manuel Neuer è potuto tornare in possesso di tutti i suoi documenti, oltre alle carte di credito e circa 800 euro in contanti. Una volta ritrovato l'oggetto il tassista ha cercato immediatamente di mettersi in contatto con il calciatore, riuscendo a trovarlo grazie al suo agente. Ma la ricompensa al tassista premuroso sta facendo discutere molto in Germania e, dopo che la notizia è diventata virale, tutto il mondo del pallone. Dopo un paio di settimane dallo spiacevole inconveniente, Neuer ha fatto recapitare al tassista una sua maglietta autografata. Un regalo che è stato considerato non sufficiente dal tassista, che solo nel viaggio per la consegna dell'oggetto ritrovato ha speso circa 400 euro.

«Una presa in giro»

«Un tale premio è una presa in giro. Ho quattro figli. Non posso fare nulla con questa maglietta», ha dichiarato il tassista furioso. Ecco perché per provare a rientrarci delle spese, adesso l'uomo proverà a vendere la maglia online.

La reazione dei social

No se porque pienso que si no llega ser neuer, el taxista no devuelve nada. Simplemente lo devolvió pensando en sacar una buena tajada — Daniel (@Daniel14022004) July 22, 2022

La notizia ha fatto ben presto il giro del mondo e sui social in molti si sono adirati contro la magra ricompensa offerta dal portierone tedesco nei confronti del tassista. Anche se qualcuno punta il dito contro il tassista: «Se fosse stato un passeggero normale non avrebbe mai fatto così tanti chilometri per riportagli indietro il portafoglio», scrive un utente che dà la sua visione dei fatti.