Parto durante il volo della Qatar Airways: dottoressa ucraina fa nascere il figlio di una mamma thailandese

«Che bello!». La dottoressa Alena Fedchenko, un medico otorinolaringoiatra ucraina, posta su Facebook la foto del bambino che ha fatto nascere in volo, da Doha a Bangkok. Alena era in viaggio su un aereo della compagnia Qatar Airways con il marito e alcuni amici. L'equipaggio, scrive la dottoressa su Facebook, ha chiesto se tra i passeggeri ci fosse un medico perché c'era un'urgenza.

Lei si è fatta avanti, ed è stata accompagnata in un’area riservata dell’equipaggio dove ha trovato una donna stesa a terra già in travaglio. «Ero preoccupata che qualcosa potesse andare storto ma invece è andato tutto liscio», ha detto la dottoressa alla Bbc, raccontando che il neonato è venuto al mondo dopo circa 15-20 minuti. «Ho tagliato il cordone ombelicale, in una frazione di secondo mi sono ricordata tutto ciò che avevo imparato all’università», ha aggiunto la dottoressa ucraina.

La mamma è una cittadina thailandese. «Il parto è stato rapido e fortunatamente senza complicazioni», ha detto ancora il medico al suo primo parto. «La donna non urlava affatto. Continuavo a dirle che sarebbe andato tutto bene, che ero un medico e che era in buone mani».

Il comandante ha dato l'annuncio ai passeggeri: «È nato un bambino». Applausi a bordo dell'aereo, tutti a complimentarsi con la dottoressa. Il pilota ha deciso di atterrare a Calcutta, in India, per portare mamma e figlio in ospedale. Alcuni passeggeri si sono lamentati con l'equipaggio per il ritardo accumulato a casa dell'atterraggio di emergenza.

Le donne incinte dopo la 32esima settimana non è consentito viaggiare in aereo, non si sa se il parto sulla Qatar sia stato o meno prematuro.





Ultimo aggiornamento: 19:55

