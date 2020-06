Per la Cina è la donna più anziana al mondo: le immagini della festa per il suo compleanno

Ultimo aggiornamento: 18:33

Si chiamae per laè la donna più anziana al mondo. La sua storia ha fatto il giro del web perché ha da poco compiuto benLe sue generalità sono visibili in un documento dichiarato attendibile dalle autorità locali che riporta come anno di nascita ilL'anziana ha festeggiato il suocon un enorme banchetto e circondata dalla famiglia.Non è la prima volta chefinisce sui giornali. La sua veneranda età ha attirato l'attenzione di molti Paesi, ma l'Occidente ha messo in dubbio la suaI documenti sono tutti da verificare, ma illa contea cinese in cui vive, sostiene che sia la persona registrata più anziana al mondo.Intanto, le foto che circolano sulle piattaforme cinesi di social media comemostrano i festeggiamenti e la sua presunta data di nascita sulla carta d'identità. Il Daily Mail, che ha riportato la storia ammette di non essere in grado di verificare l'autenticità dell'immagine Se l'età fosse confermata, la storia di questa donna avrebbe dell'incredibile. Alimihan avrebbe vissuto tre secoli e due guerre mondiali. Molto probabilmente è centenaria. Secondo quanto riferito dala donna si è sposata nel 1903 a 17 anni e ha adottato un ragazzo e una ragazza. Il marito è morto nel 1976, mentre il figlio se n'è andato giovanissimo, all'età di 36 anni. Da allora ha vissuto con la figlia.Il suo stato di salute è buono, fatta eccezione per le difficoltà a camminare, e le foto rilasciate dalle autorità sull'la mostrano mentre parla con i funzionari o suona uno strumento tradizionale. Ha ottenuto il record di donna vivente più anziana nel 2013.Secondo iltuttavia, la persona vivente più anziana del mondo è la giapponese Kane Tanaka con i suoi 117 anni.