Conosciutissima è solo una metà della famiglia di Piero Angela (93 anni), ovvero lui e il figlio Alberto (60), fratello minore di Christine (64). Sempre dietro le quinte («ma deteterminante per la mia carriera", aveva detto Piero Angela), anche la moglie Margherita Pastore che in realtà aveva affrontato il pubblico fin da ragazza, da ballerina di danza classica. Un promettente futuro sulle punte messa in archivio dal giorno del matrimonio, nel 1955, per seguire la famiglia sempre con grande discrezione. Tra i figli, in verità, Piero Angela, metteva anche Quark e Superquark, le trasmissioni che hanno cambiato il modo di fare divulgazione scientifica in tv.

Anche Piero Angela, figlio del medico torinese antifascista Carlo Angela, fra coloro che hanno ricevuto la medaglia dei Giusti tra le nazioni, fu costretto a scegliere tra la carriera quale muscista jazz di notevole successo e quella da giornalista per la Rai dove entro (alla radio) nel 1952 e dove ha lavorato fino a pochi giorni fa.

Anche il figlio Alberto si era già fatto conoscere quale paleontologo con numrose campagne di scavo all'attivo quando ha deciso di seguire le orme del padre in televisione, per nulla incoraggiato dallo stesso Piero. Alberto Angela è stato capace tuttavia di costruirsi prima una carriera nel mondo della divulgazione scintificata prima di affiancarlo e poi di prendere la sua strada.

La moglie

Due anni fa Piero Angela aveva raccontato a "Oggi", della moglie. «Mi ha aiutato molto, è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici». Il conduttore di "Superquark" ha rivelato, inoltre, di non aver mai detto «ti amo» a sua moglie, con sui è sposato dal 1955: «Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma. Nel nostro dialetto non esiste il verbo “amare”: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene. E non esiste neppure la parola bacio: diciamo basin, bacino. Se vale, se questo mi “salva”, le ho detto tante volte: T’veuj bin, ti voglio bene».

La celeberrima sigla di Quark, musica classica ma eseguita da un gruppo jazz, la musica prediletta da Piero Angela: è l'aria dalla suite n° 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach nella versione eseguita dal gruppo The Swingle Singers e pubblicata nel loro album d'esordio del 1963 Jazz Sébastien Bach.