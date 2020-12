Covid, la presentatrice di Sky News cena fuori per festeggiare i suoi 60 anni. L'emittente: «Ha infranto le regole, sospesa 6 mesi»

La presentatrice di Sky News Kay Burley non andrà in onda per sei mesi dopo aver ammesso di aver infranto le regole del Covid durante una serata fuori: aveva festeggiato i 60 anni. L'opinionista politico Beth Rigby e il corrispondente del nord dell'Inghilterra Inzamam Rashid, che erano tra quelli con lei, saranno assenti per tre mesi. «Tutte le persone coinvolte si rammaricano dell'incidente e si sono scusate», ha fatto sapere il canale.

Burley era tra le 10 persone che sono andate in un ristorante sabato prima di entrare brevemente in un altro ristorante. Si è poi trasferita in una residenza privata dove si mescolavano persone di almeno tre famiglie. Burley, a Sky News nel 1988, si è scusata con i suoi 519.000 follower su Twitter.

I want to apologise to you all for an error of judgment. On Saturday night I was enjoying my 60th birthday at a Covid compliant restaurant. I am embarrassed to say that later in the evening I inadvertently broke the rules. 1/2

