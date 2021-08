R. Kelly, via al processo per violenza sessuale su ragazze minorenni: il cantante rischia 10 anni di carcere

R. Kelly, via al processo per violenza sessuale su ragazze minorenni. Il cantante statunitense, considerato il re del R&B, è imputato a New York e ieri è iniziato il giudizio nel tribunale di Brooklyn.

R. Kelly, che si è sempre dichiarato innocente, è accusato di stupro, ricatti e corruzione da diverse donne, all'epoca dei fatti minorenni. Alcune delle accuse risalgono a 20 anni fa. Il cantante, al secolo Robert Sylvester Kelly, rischia...

