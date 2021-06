Elisabetta, Giubileo di Platino da 15 milioni: banda musicale di 5.000 elementi e un'opera scritta per lei

E' ancora di platino e non d'oro, ma il traguardo è di quelli che rimarrà nella storia non solo dei reali d'Inghilterra. La capitale inglese, nel giugno del 2022, ospiterà infatti bande musicali, un gigantesco pupazzo di drago e il circo che farà parte di uno spettacolo kolossal per celebrare il Giubileo di Platino della Regina. Il centro di Londra prenderà vita con colori, teatro di strada e danze in onore del lungo regno della monarca in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati