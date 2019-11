Kate Middleton a un passo dall'essere regina? La decisione inaspettata di Elisabetta II

Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma la Regina Elisabetta potrebbe presto lasciare il "trono" a suo figlio Carlo. A chi ha sempre creduto che non avrebbe mai abdicato o seguito l'esempio di suo zio, re Edoardo VIII, è rimasto sorpreso nel leggere in queste ore della possibilità che la sovrana del Regno Unito vada in pensione. Stando alle voci che circolano in rete e sui tabloid, lascerebbe al primogenito gli incarichi pubblici ma continuerebbe a essere regina.

Carlo ricorprirebbe il ruolo di "principe reggente", una figura che ha avuto un altro precedente nella storia della monarchia britannica ma che risalirebbe agli inizi dell'Ottocento. Nel caso di Carlo e di Elisabetta II si parla di un periodo di 18 mesi, terminati i quali la Regina dovrebbe ritirarsi dalla vita pubblica. Un'ipotesi che sembrerebbe valida dal momento che nel 2021 Elisabetta compirà 95 anni. Del resto Carlo la sostituisce già in molti eventi ufficiali.



Sembra, però, che ad averla convinta ad abbandonare i suoi doveri sia stato lo scandalo in cui è rimasto coinvolto il figlio Andrea.e deve rispondere delle accuse di molestie e di pedofilia. Carlo ha gestito la situazione, pare, con una telefonata dall'altra parte del mondo, mentre si trovava in un Royal Tour in Nuova Zelanda e avrebbe spinto per allontanare il fratello dalla vita pubblica.

Una prova per il futuro re, sempre più vicino a salire sul trono o forse a lasciarlo al figlio William. Kate Middleton, dunque, sarebbe a un passo dall'essere regina. Un destino incredibile per una ragazza di campagna, ma non c'è ancora niente di ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 22:17

