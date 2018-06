Marina La Rosa sostiene Rocco Casalino: «Ai tempi del Grande Fratello già pensava a Sud e politica. Possiamo fidarci»

Domenica 3 Giugno 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:07

Rocco Casalino è stato concorrente della prima edizione del Grande Fratello e ora portavoce del neonato governo 5 Stelle - Lega.Le due anime dell'uomo che da Cinecittà è arrivato a Palazzo Chigi raccontate da Marina La Rosa, sua ex coinquilina nella casa.In un'intervista al Corriere della Sera, Marina La Rosa ha raccontato: «Già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. Chapeau». E non solo, ha parlato della sua laurea in ingegneria e di un progetto già chiaro in mente ai tempi del reality: «Era al GF ma voleva lottare per il sud».E quella del Grande Fratello per Rocco Casalino non deve essere una tara: «L'aver fatto un reality non significa che non vali niente. Ma perché? Anche lui ne soffre. Me lo ha detto quando ci siamo sentiti, anche di recente», ha continuato La Rosa. «Penso che sia una persona di grande spessore e profondità di cui ci si può fidare», ha concluso l'ex gieffina, riparlando del progetto di Casalino di dedicarsi al Sud. Progetto che ora potrebbe diventare realtà.