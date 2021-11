Rossano Rubicondi, rivelazione choc sulla morte: «È scivolato in doccia, poi si è trascinato verso il telefono»

La morte di Rossano Rubicondi continua a far discutere. Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, l'inviata da New York ha rivelato alcuni inediti dettagli sulle ultime ore di vita dell'ex marito di Ivana Trump: «Rossano, da solo nel suo appartamento, è crollato nella doccia e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto». La trasmissione di Barbara D'Urso ha sentito anche l'attrice Linda Batista, ex di Rubicondi, che ha detto: «Non sapevo nulla della sua malattia, sono sconvolta. Non è possibile che abbia rinunciato a curarsi, amava troppo la vita. Mi sembra assurdo perché lo conoscevo bene».

APPROFONDIMENTI L'INDISCREZIONE Rossano Rubicondi, Ivana Trump sapeva della malattia: «Ha... GIALLO SULLA MORTE Rossano Rubicondi, la rivelazione dell'amico Silvio a Pomeriggio... SPETTACOLI Rossano Rubicondi, cosa svela Mara Venier sulla sua morte: «I...

Rossano Rubicondi, la verità sulla morte. I genitori: «Macchie sulla pelle colpa del sole, Ivana lo aiutava»

Rossano Rubindi, la malattia, le voci sulle cure e i funerali

Rossano Rubicondi è morto lo scorso 29 ottobre all'età di 49 anni. Si è saputo in seguito che l'attore si era ammalato di tumore, un melanoma alla pelle, e secondo alcuni aveva deciso di curarsi con metodi alternativi. Ipotesi, quest'ultima, a cui la famiglia di Rubicondi non crede. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi aveva espresso in vita la volontà di essere cremato e le sue ceneri saranno divise: una parte tornerà in Italia, dai suoi genitori, l'altra resterà ad Ivana Trump, che si sarebbe «presa cura di lui fino all'ultimo momento». I funerali si terranno oggi in chiesa a Manhattan. Per lui è stata allestita la camera ardente delle celebrità di Hollywood che ha visto le spoglie di star come Rodolfo Valentino, Judy Garland, ma anche della iconica first lady Jackie Kennedy Onassis.