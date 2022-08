Royal family, il gioiello di inestimabile valore che la principessa Charlotte erediterà dalla nonna Diana

Se Lady Diana fosse vissuta abbastanza da conoscere i propri nipoti, si sarebbe di certo innamorata della piccola Charlotte, la secondogenita di William e Kate e fino allo scorso giugno, prima dell'arrivo di Lilibet, l'unica nipote femmina. Un incontro mancato, quello tra la principessa e la bambina, che tuttavia potrebbe in qualche modo realizzarsi attraverso il passaggio ereditario di uno dei gioielli simbolo della famiglia Spencer.

Kate Middleton e Meghan hanno dovuto restituire le tiare nuziali alla regina, ma c'è chi non lo ha fatto

Sono tante e splendide le tiare che fanno parte della collezione privata della regina Elisabetta, ce n'è una però che per William assume un significato davvero speciale e che non appartiene ai Windsor. Si tratta della Spencer Tiara, che Lady Diana indossò il giorno delle sue nozze con Carlo il 29 luglio 1981.

Il gioiello di famiglia, che prima di allora era stato indossato dalle due sorelle Jane e Sarah, apparteneva all'amata nonna Lady Cynthia Hamilton, figlia del terzo duca di Abercorn, che lo ricevette in dono per le proprie nozze con il settimo conte Spencer nel 1919 da Lady Sarah, figlia nubile del conte. Insomma un monile di inestimabile valore affettivo, che sottolinea il legale profondo con una delle più antiche dinastie dell'aristocrazia inglese e che fra qualche anno potrebbe essere la stessa Charlotte a ereditare.

Sebbene il gioiello sia ora in possesso del fratello di Diana, Carlo, IX conte Spencer e padre a propria volta di sette figli, di cui cinque femmine, pare che l'iconico gioiello passerà alla prima nipote della defunta principessa. Discorso diverso per la piccola Lilibet di appena un anno, figlia di Harry e Meghan. Non è ancora chiaro infatti quale sarà il monile a lei destinato.