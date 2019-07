Sonia Bruganelli smaschera il suo hater e pubblica la foto: «Quest'uomo ha detto che mia figlia malata è inquietante»

Buongiorno Sonia per quello che può valere ti pongo le mie più sentite scuse. Ma ti prego di credermi che il mio intento non era assolutamente offensivo o denigratorio . Ad ogni modo, sono inquieto e rattristato per lo spiacevole episodio

.

Giovedì 11 Luglio 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 13:16

La criticano per il suo stile di vita lussuoso, jet privati, borse firmate, vacanze da sogno. E lei ci scherza su. Ma quando qualcuno si permette di malignare o ironizzare sulle condizioni di sua figlia, Sonia Bruganelli cambia atteggiamento. E ha ragione. La moglie di Paolo Bonolis recentemente ha raccontato la malattia della figlia Silvia, 16 anni, che sin dalla nascita ha avuto dei seri problemi di salute che le hanno provocato molte complicanze durante la crescita. «Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore – spiegò in un'intervista a Gente qualche anno fa – Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita». Un percorso difficile fatto di logopedia e fisioterapia per la riabilitazione. Nonostante questo gli haters si scatenano ogni volta che viene pubblicata una sua foto.Ma stavolta mamma Sonia non si è limitata a rispondere per le rime: ha smascherato uno dei suoi detrattori pubblicandone la foto del profilo con nome, cognome e faccia in bella vista: «Questo è il signor.... che dice che mia figlia silvia di 16 anni è INQUIETANTE. A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto». Il post visualizzato nel profilo della Bruganelli che conta 457 mila follower ha fatto il giro del web, ricevendo solidarietà da parte di molti fan. Risultato? Le scuse del commentatore sono arrivate in poco tempo: ««Apprezzo le tue scuse - ha risposto la moglie di Bonolis - quando ci si mette la faccia le cose sono un po’ diverse...». A quanto pare sì.