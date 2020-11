Stefano Bettarini, l'appello della sorella Simona al Gf Vip: «Non lasciatelo da solo a gestire le conseguenze...»

Stefano Bettarini, l'appello della sorella Simona al Gf Vip: «Non lo lasciate da solo a gestire le conseguenze...». A pochi giorni dalla squalifica dell'ex calciatore dal Grande Fratello Vip per una bestemmia, la sorella Simona condivide su Instagram un appello indirizzato agli autori del reality.

Ecco le parole di Simona Bettarini: «Siamo cresciuti insieme, siamo stati e siamo molto uniti. Abbiamo condiviso tanto ed apparteniamo ad una famiglia di principi solidi, in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base. Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico sì, usando talvolta-come tutti- espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia,perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’espulsione ingiusta».

E conclude: «Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’ accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica ♥️». Il Gf ascolterà le sue parole? Staremo a vedere.

