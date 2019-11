Amiche innamorate dello stesso uomo, lui sposa entrambe: «Non volevo dispiacere nessuna»

Ultimo aggiornamento: 15:34

di lui per non far dispiacere a nessuna. Un uomo ha deciso di convolare a nozze con due amiche in unaperché nessuna delle due si offendesse per un eventuale rifiuto. Le due eranoma lui non è stato in grado di scegliere e ha preso in moglie entrambi.I fatti si sono svolti nel villaggio di Airtarap, in Indonesia, dove la poligamia è considerata legale. Sebbene non sia strano avere più mogli, anche nei paesi poligami sono considerati insoliti i matrimoni con due amiche o parenti. Secondo la stampa locale le due donne, che sono molto amiche, sono rimaste in buoni rapporti e sono rimaste insieme fino alla fine della cerimonia.In Indonesia un uomo può sposare fino a 4 mogli, a patto che ognuna dia il consenso ad accogliere la nuova arrivata.