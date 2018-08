Urina su un altro passeggero durante il volo per il Giappone. Sbarca a terra e lo arrestano

Lunedì 20 Agosto 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino degli Stati Uniti è stato arrestato dopo aversu ungiapponese durante un volo. L’incidente, secondo quanto racconta “Fuji TV”, sarebbe accaduto la scorsa settimana sul volo “All Nippon Airways flight” da Chicago O'Hare all’aeroporto Internazionale di Narita.Il sospetto, di 24 anni, avrebbe urinato su un passeggero di 50 seduto due file dietro di lui. L’uomo è stato poi trattenuto dall’equipaggio di bordo ed arrestato dalle autorità non appena sbarcato in Giappone.Secondo quanto riferito dalla polizia, il sospetto prima dell’accaduto avrebbe bevuto quattro calici di champagne e un sake mentre la vittima ha riferito di non aver mai avito contatti con il suo “aggressore”.Il caso ricorda il precedente del 2016, come riporta l’Independent, in cui un uomo senza camicia ha scatenato una rissa urinando su un altro passeggero a bordo di un volo Air Mediterranee.