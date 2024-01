«Pago i miei tre figli per vestirsi bene e andare a scuola senza fare i capricci. E continuerò a farlo finché funziona»

Kelly, mamma di tre bambini, ha attirato l'attenzione dei social media dopo aver condiviso il suo metodo controverso per incentivare i suoi figli ad andare a scuola. In un video su TikTok, ha rivelato di pagare i suoi figli, offrendo loro 2,50 euro al giorno. Il premio prevede 1,25 euro per vestirsi correttamente e altri 1,25 se vanno a scuola senza fare una scenata. Nel video, la mamma ha mostrato come uno dei suoi figli ha ottenuto l'intera somma, mentre l'altro ha perso 62 centesimi per un piccolo capriccio, riporta il NY Post.

«Le circostanze di ognuno sono diverse.

Abbiamo passato una vera e propria odissea con la scuola con due dei miei figli, uno dei quali non ha avuto accesso all'istruzione per quasi due anni», ha spiegato. L'idea è quella di «fare tutto il necessario per assicurarsi che tutto vada bene», ha detto.

Nonostante le critiche online, alcuni follower hanno apprezzato il suo approccio, sostenendo che fa ciò che è necessario per garantire una routine più agevole. Kelly ha difeso la sua decisione di fronte ai commenti più negativi: «Chiunque farebbe lo stesso nella mia situazione».

In un video successivo, ha spiegato che questo approccio è nato dalla necessità di affrontare le sfide legate all'ansia scolastica di suo figlio e ha sottolineato che continuerà a utilizzarlo finché funzionerà.