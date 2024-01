Intrappolato nel bagno durante il volo, l'hostess gli scrive un biglietto: «Siediti sul water e cerca di stare fermo»

La storia del passeggero che è rimasto bloccato nella toilette dell'aereo per tutta la durata del suo volo (un'ora e quarantacinque minuti) da Mumbai a Bangalore, in India, ha fatto il giro del mondo. La compagnia aerea si è scusata più volte con il malcapitato che, al suo arrivo, è subito stato soccorso dal medico dell'aeroporto. Mentre l'uomo era chiuso a chiave in bagno, il personale del volo gli ha scritto un biglietto per cercare di tranquillizzarlo e rincuorarlo.

SpiceJet è la compagnia low cost con cui il protagonista della storia virale ha viaggiato da Mumbai a Bangalore. Sicuramente, l'uomo si sarebbe aspettato un viaggio molto più comodo di quello che, in realtà, ha vissuto. Infatti, come riporta Indian Express, pochi minuti dopo il decollo, il signore si è alzato per andare alla toilette e, da lì, non è più uscito: per un malfunzionamento della serratura è rimasto chiuso nel minuscolo bagno per più di un'ora e mezza.

«Purtroppo un passeggero è rimasto bloccato nel bagno per più di un'ora.

Lo SpiceJet si rammarica e si scusa per l'inconveniente causato al passeggero a cui verrà fornito un rimborso completo», si legge nel comunicato di scuse diramato dalla compagnia aerea che ci tiene anche a far sapere che lo staff a bordo ha cercato in tutti i modi di tranquillizzare il signore. Le hostess e gli steward gli hanno scritto un biglietto che hanno fatto passare sotto alla porta del bagno.

In SpiceJet bathroom is getting locked 🔐. See the note 😂 pic.twitter.com/zYcBNwEeGs — Brajesh Kumar Singh (@BrajeshOffice) January 17, 2024

Come nei migliori film d'azione che si rispettino, ecco che al protagonista della storia, chiuso in bagno, è arrivato un biglietto scritto a mano dagli assistenti di volo che recitava: «Signore, abbiamo fatto del nostro meglio per aprire la porta, tuttavia, non abbiamo potuto. Cerchi di non andare in panico. Atterreremo tra pochi minuti, quindi, per favore chiuda il coperchio della toilette, si sieda sopra e cerchi di rimanere fermo. Non appena il portellone principale sarà aperto, salirà a bordo un ingegnere che sbloccherà la porta del bagno».