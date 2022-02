Iva Zanicchi, chi è la nipote Virginia Catellani presentata a Verissimo: «Ha una dote pazzesca»

Iva Zanicchi è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Voglio amarti". La cantante ha colto l'occasione per presentare al pubblico di Canale 5 sua nipote Virginia Catellani, giovanissima cantante in rampa di lacio. «È una ragazza eccezionale, molto seria, molto posata» ha detto la Zanicchi accogliendo la nipote in studio. Nonostante la giovane età, Virginia non sembra particolarmente interessata ad apparire, come racconta nonna Iva: «A Sanremo tutti andavano al ristorante, lei da sola rimaneva in albergo per sentirmi cantare». E poi sembra avere un grande talento: «Ha una musicalità formidabile».

Chi è Virginia Catellani, nipote di Iva Zanicchi

Ma chi è Virginia Catellani? Classe 2002 (compirà 20 anni ad aprile), sua madre è Michela Ansoldi, unica figlia di Iva Zanicchi, nata nel 1967 dal matrimonio con Antonio Ansoldi. Su Instagram ha un profilo seguito da "soli" 2mila follower e viene descritta come una ragazza molto «timida» e «riservata». È già apparsa in tv nella trasmissione "D'Iva", dedicata ai 60 anni di carriera di Iva Zanicchi, dove ha cantato per il pubblico di Canale 5 insieme a sua nonna. Il suo primo singolo si chiama "Sotto la luna". La musica è senza dubbio nel suo dna.