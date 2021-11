William e Kate, brutte notizie per i principini Charlotte e Louis: «Dovranno trovarsi un lavoro»

William e Kate iniziano a pensare al futuro dei loro bambini. Mentre baby George sarà il futuro erede al trono, Charlotte e Louis dovranno costruirisi il loro futuro. Ma, per volere dei genitori, non dovranno sentirsi e restare senza lavoro e senza un impegno nella royal family.

Proprio per questo il duca e la duchessa di Cambridge stanno già pensando al futuro dei loro figli con un'adeguata educazione e formazione scolastica in vista di un futuro che permetta loro di svolgere attività all'altezza della famiglia reale. Per i fratelli del primogenito baby George, bisognerà trovare un'occupazione. E l'esempio in casa è dato dalle cugine Eugenia e Beatrice di York, entrambe affermate lavorativamente.

Non vivranno all'ombra del fratello più grande, destinato a sedersi sul trono d'Inghilterra. I genitori faranno di tutto per far sì che possano avere le migliori chance per realizzarsi e avere una vita «normale», ma all'altezza della famiglia di cui fanno parte. Ed è per questo che William e Kate si stanno impegnando a far sì che abbiano il miglior percorso di studi e istruzione.