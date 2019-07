Giovedì 4 Luglio 2019, 00:09

Inaugurazione, stasera alle 20,30, delle Terrazze di Bob & Claire ( ex Giardini di Marylou) sul belvedere panoramico di Pozzuoli, di fronte alla Olivetti, con «N'Aperitivo», fortunato format alla sua terza estate consecutiva, sotto la direzione artistica di Enrico Silvestri e in console Roberto Funaro , Filippo Arienzo e Dario Guida. Oltre alle selezioni, in particolar modo quelle newpolitane di Funaro, l'altra attrazione della serata è l'ingresso libero, compreso il buffet tradizionale partenopeo.Da stasera, la serata si ripeterà per tutti i giovedì estivi alla stessa ora.