Il miglior ristorante del mondo? È in Costa Azzurra e lo chef è argentino

Il Mirazur di Mentone in Costa Azzurra guidato dallo chef argentino Mauro Colagreco, è il vincitore della prestigiosa classifica dei 50 Best Restaurants scelti da una giuria di 1000 esperti che selezionano le migliori tavole di tutto il mondo. Commosso, Colagreco ha ringraziato tutto il suo team sul palco con lui. Al secondo posto è il Noma di Copenaghen di Rene Redzepi e al terzo posto la Spagna con Asador Extebarri.



Mauro Colagreco succede allo chef italiano Massimo Bottura che, per regolamento, non poteva essere nuovamente in gara ed è entrato con gli altri vincitori delle passate edizioni nella speciale lista «Best of the best». Ottima performance anche per Riccardo Camanini premiato con il «One to watch award» ovvero il ristorante da tenere in considerazione.



Tra i primi 50 al mondo, gli italiani sono guidati Enrico Crippa del Piazza Duomo di Alba (Cuneo) al 28/o posto e al 31/o ci sono i fratelli Massimiliano e Raffaele Alajmo con Le Calandre a Rubano (Padova). Miglior chef donna 2019 è Daniela Sotto Hines, origini messicane per la chef che ha conquistato New York. Miglior Pastry chef un'altra donna, la francese Jessica Préalpato che lavora con Alain Ducasse.

Martedì 25 Giugno 2019, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 18:26

