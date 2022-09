Elezioni 2022, i risultati in Campania in diretta: M5S davanti a Fdi e Pd, flop di Calenda e Renzi

Urne chiuse, è il momento dello spoglio. E dei risultati. Con poco più di mille sezioni scrutinate in Campania, è il Movimento 5 Stelle il primo partito con una percentuale vicina al 40. La coalizione di centrodestra che vince in tutta Italia si ferma al 26%, il centrosinistra non va oltre il 23%. Più dietro Calenda e Renzi, non oltre il 5%. «Siamo altissimi, dai dati che ci stanno arrivando dai rappresentanti di lista», conferma la capogruppo del M5s in Senato Maria Domenica Castellone a Porta a Porta su Rai 1.

Tra le sfide più attese, quella nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta tra gli ex ministri ed ex compagni di partito: con Sergio Costa, il generale simbolo della battaglia per Terra dei fuochi, decisamente avanti (dato a oltre il 40 per cento dei consensi), che surclassa Luigi di Maio (fermo al 23%, stando ai risultati preliminari, e quindi fuori dal Parlamento). Ancora più indietro e netto lo stacco con gli altri candidati, tra cui spicca un altro ministro uscente, Mara Carfagna.

L'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in campo con Unione popolare, arranca un po' dappertutto: il suo movimento rischia di non raggiungere la soglia di sbarramento del 3 per cento. Ma il magistrato che si è dimesso per fare politica potrebbe spuntarla in Calabria.

Affluenza alle urne comunque bassa, anzi bassissima: a Napoli città ferma al 49,74%, in Campania arriva al 53,30.

