5 Segreti per prenderti cura della tua caldaia

Con l’avvicinarsi delle temperature più rigide, inizia a diventare sempre più vicino anche il momento dell’accensione dei riscaldamenti (e soddisfare il bisogno di concedersi una doccia calda la sera). Per questi e molti altri motivi, è fondamentale avere una caldaia in perfette condizioni, sia per garantire la sua massima longevità, che per evitare spiacevoli guasti o malfunzionamenti imprevisti.

In questo articolo scoprirai 5 segreti che ti consentiranno di prenderti adeguatamente cura della tua caldaia.

Controllare la pressione della caldaia

Il primo elemento cui prestare attenzione per avere la certezza di avere una caldaia che funziona correttamente e in piena sicurezza è controllare il suo livello di pressione periodicamente. Se dovessi rilevare un livello basso della pressione, potrai cercare di ristabilire i valori seguendo le indicazioni che troverai nel manuale di istruzioni della tua caldaia stessa. Se non hai dimestichezza con questo genere di operazioni, ti suggeriamo comunque di richiedere l’intervento o l’aiuto del tuo idraulico di fiducia.

Drenare i radiatori

Periodicamente, è buona norma lasciar fuoriuscire dalle apposite valvole di sfogo dei radiatori l’eventuale aria intrappolata, che potrebbe compromettere il funzionamento efficace della caldaia. Anche in questo caso, per eseguire questa procedura non è richiesto il diretto intervento di un professionista. Allentare le valvole per far fuoriuscire l’aria che si è depositata all’interno dei radiatori dovrebbe essere una procedura eseguibile in autonomia. Se non hai dimestichezza, anche in questo caso è preferibile richiedere l’intervento o l’assistenza di uno specialista.

Tenere libero lo spazio circostante

Per evitare di compromettere il corretto funzionamento della tua caldaia, assicurati di tenere libero lo spazio circostante. La motivazione è da ricondurre all'esigenza della caldaia di disporre di adeguati spazi per una corretta ventilazione. Assicurati di dare sempre l’adeguata ventilazione al tuo impianto di riscaldamento: durante i controlli ordinari, richiedi al tuo idraulico di assicurarsi che lo spazio circostante sia sufficientemente arioso per consentire la corretta ventilazione della caldaia.

Eseguire sempre la manutenzione ordinaria

Eseguire la manutenzione ordinaria della caldaia e controllarla periodicamente per assicurarsi del suo stato di funzionamento, è uno step imprescindibile per garantire il massimo livello di longevità di questo prodotto.

Pulire regolarmente la tua caldaia

Alla pari di qualsiasi altro elemento di arredo, la caldaia accumula polvere e sporco ed è pertanto fondamentale pulirla periodicamente.

Anche in questo caso, puoi procedere con la pulizia della caldaia in completa autonomia ma questa attività risulta comunque più complessa e pericolosa delle altre. Pertanto, assicurati di richiedere l’assistenza di un idraulico quando sarà giunto il momento di intervenire.

A prescindere dalle attività che sceglierai di eseguire per la corretta manutenzione della tua caldaia, assicurati sempre di svolgere tutte le revisioni obbligatorie per legge. La caldaia è un elemento che, in assenza di alternative, non può mancare in nessun tipo di ambiente, ma può rivelarsi pericoloso se non funziona correttamente.