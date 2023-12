Acidità di stomaco: rimedi efficaci contro il reflusso

Bruciore e acidità di stomaco: scopri le principali cause e i rimedi giusti per dire addio a questo fastidiosissimo disturbo digestivo

Sei stanco di combattere contro acidità di stomaco e bruciore gastrico? Ti capiamo perfettamente!

Questi sintomi possono rendere difficili anche le attività quotidiane più semplici, rovinando i tuoi momenti migliori ma, niente paura, siamo qui per offrirti consigli utili e rimedi per contrastare questi disturbi.

Si tratta di sintomi molto comuni che si presentano principalmente dopo un pasto molto abbondante ma con un corretto stile di vita, sarà molto semplice tenerli a bada.

Leggi l'articolo e scopri le cause e i rimedi per contrastare l'iperacidità.

Bruciore di stomaco cause

L'acidità di stomaco è uno dei più frequenti disturbi dell'apparato digerente ed è causata da un aumento della produzione di acidi o da una riduzione dei meccanismi difensivi che proteggono la mucosa dello stomaco dall'azione dei succhi gastrici che ne irritano le pareti.

Infatti è proprio la produzione eccessiva di acido gastrico che può irritare la mucosa dello stomaco causando quella fastidiosa sensazione di forte bruciore che si irradia fino allo sterno.

E' un disturbo generalmente occasionale che si presenta dopo un pasto molto abbondante ma anche durante un periodo di stress intenso o in seguito all'assunzione di particolari farmaci come gli antinfiammatori non steroidei.

Sintomi da iperacidità

Quando si parla di iperacidità si fa riferimento a quella fastidiosissima sensazione di dolore e bruciore che parte dallo stomaco e può arrivare fino alla gola.

Spesso questo disturbo è associato a sensazione di pesantezza allo stomaco, eruttazioni acide, nausea e qualche volta anche vomito.

Si tratta di sintomi che compaiono principalmente dopo pasti troppo abbondanti o bevande che rallentano lo svuotamento gastrico o che aumentano la produzione di acidi come cibi speziati, piccanti o ad alto contenuto di grassi.

Se, invece, la sensazione di bruciore di stomaco tende a risalire verso la gola e peggiora stando sdraiati, potrebbe trattarsi di reflusso e quindi, in questi casi, potrebbe essere necessario il parere del medico per capire quale possa essere la giusta terapia da seguire.

Rimedi per acidità di stomaco

Per prevenire la comparsa del bruciore di stomaco, la prima cosa da fare è evitare di consumare pasti troppo abbondanti o cibi irritanti come quelli confezionati o speziati ma anche ridurre il consumo di bevande gassate, caffè e alcool.

Per un rapido sollievo dal bruciore di stomaco, può essere utile assumere antiacidi, farmaci da banco o dispositivi medici che non necessitano di prescrizione e che agiscono andando a ridurre e neutralizzare gli acidi prodotti in eccesso.

I farmaci da banco antiacidi sono principalmente a base di citrati e carbonati ed agiscono andando a regolarizzare il pH gastrico.

In alternativa è possibile assumere integratori a base di carciofo e finocchio che facilitano la digestione e contribuiscono a ridurre la produzione di gas intestinali che causano gonfiore e pesantezza allo stomaco.

Potrai acquistare i migliori farmacia da banco, integratori e dispositivi medici direttamente su Farmacia Guacci al link www.farmaciaguacci.it o chiamando allo 0818711068 oppure scrivendo a info@farmaciaguacci.it oppure tramite whatsapp al 3511263592, il nostro team di farmacisti ti guiderà nella scelta del prodotto più adatto a te.

Cibi da evitare in caso di acidità e reflusso

Per prevenire e trattare l'iperacidità è importante seguire uno stile di vita sano, evitando pasti troppo abbondanti e avendo cura di masticare lentamente.

Tra i principali cibi da evitare è consigliabile limitare formaggi e carni grasse, bevande gassate, fritture, cipolla e cibi piccanti o troppo salati.

E’ buona abitudine praticare attività fisica ed evitare di stendersi subito dopo aver mangiato così da facilitare la digestione.

Rimedi naturali contro l'acidità di stomaco

Per ridurre la secrezione acida gastrica, i rimedi della nonna possono sempre tornare utili e tra questi: