Adulti e bambini, da Vision Ottica Alfonso Coppola occhiali per tutte le età

Mercoledì 1 Maggio 2019, 08:00

«Nel settore ottico la prevenzione è fondamentale». E non solo quella. Anche mantenere una relazione costante e un buon feeling con il cliente rappresentano aspetti essenziali. A sottolinearlo è Daria Coppola, titolare di “ Vision Ottica Alfonso Coppola ” in viale Colli Aminei 72/B. «Screening sistematici sono importanti, soprattutto nei bambini – afferma Daria – ma anche negli adulti. Ovviamente ad ogni situazione si deve abbinare il dispositivo più idoneo. Per i bambini è necessario un occhiale elastico, infrangibile, possibilmente con una lente che scurisce al sole. Per gli adulti, soprattutto per coloro che trascorrono molto tempo a computer, esistono poi lenti specifiche. Si stanno diffondendo molto quelle chiamate “office”. Consiglio di scegliere il dispositivo correttivo insieme al professionista che poi deve realizzarlo».Daria nel suo negozio offre diverse tipologie di servizi. «Siamo specializzati in tutto ciò che riguarda il benessere visivo, pur vendendo anche occhiali da sole – spiega – La nostra attenzione si pone su quella che è la correzione visiva: occhiali da riposo, per la forte diottria, per l’ipermetropia ecc. E seguiamo molto bene il segmento bambino, in particolare ci interfacciamo con aziende che studiano le esigenze dei più piccoli».Fondamentale la presa in carico del cliente. «Seguiamo molto il cliente anche nel post-vendita. Abbiamo anche coperture assicurative che funzionano in caso di rottura accidentale, furto, smarrimento. Nel caso dei piccoli, applichiamo il 50% di sconto ai genitori per il cambio lenti entro l’anno». «Ci sono clienti con cui si crea un legame molto forte – conclude - C’è una ragazza di 26 anni che ancora viene al negozio e a cui ho fatto io suo primo occhiale: aveva 3 anni e mezzo. Il segreto è proprio l’empatia che riusciamo a costruire con il cliente».