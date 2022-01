World Pizza Day 2022, all'Antica Pizzeria Da Michele arriva l'app ​per essere sempre in contatto con tutte le sedi

La pizza è tradizione, è piatto distintivo di una comunità e soprattutto è elemento di unione. Una filiera che raggruppa produttori, fornitori e clienti finali che grazie all'innovazione e alla lungimiranza imprenditoriale crea sempre nuove occasioni di sviluppo economico e sociale.

Lo sa bene Alessandro Condurro, amministratore delegato de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world che dopo le recenti aperture di Salerno e Manchester ha per il 2022 tanti nuovi e stimolanti progetti, tra locali da inaugurare e interesse verso le possibilità offerte dalla tecnologia: a breve, infatti, sarà disponibile la app de l'Antica Pizzeria Michele in the world per essere sempre in contatto con tutte le sedi, conoscere le novità e le iniziative lanciate dal gruppo.