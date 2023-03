La tecnologia che unisce. Vodafone Italia fa parte del più grande gruppo di telecomunicazioni di Europa e Africa. Grazie alla sua capacità di innovare, alla sua tecnologia e connettività, e attraverso i suoi prodotti, servizi e piattaforme, Vodafone contribuisce a trasformare il modo in cui viviamo e lavoriamo. È una compagnia che gestisce reti mobili e fisse in 20 Paesi ed è presente con accordi di partnership nel mercato della rete mobile di altri 47. Al 31 dicembre 2022, Vodafone conta più di 330 milioni di clienti di rete mobile, più di 28 milioni di clienti di rete fissa a banda larga, e 21 milioni di clienti TV. Vodafone è leader al mondo nell'Internet of Things (IoT), connettendo oltre 155 milioni di dispositivi e piattaforme.

Nella veste di abilitatore e acceleratore, l'azienda ha risposto alla crescente esigenza di connettività espressa dai territori, soprattutto negli ultimi anni a causa della pandemia, nel continuo miglioramento ed ampliamento delle reti di telecomunicazioni. L'importanza della tecnologia e di restare connessi è stata talmente evidente da accelerare ancora di più un processo già in corso. Vodafone Italia ha lavorato infatti in questi anni sia sull'ampliamento capacitativo dei siti esistenti che sulla realizzazione di nuovi impianti con nuove tecnologie (5G e fibra) creando una rete ad alta capacità in grado di assorbire aumenti di traffico. Nel 2019 Vodafone ha lanciato, prima in Italia, il 5G su rete commerciale, oggi disponibile in 80 località, tra cui Napoli, città da cui sono partite molte innovazioni tecnologiche. La digitalizzazione di settori essenziali consente di rendere inclusive e sostenibili le società. Lo stesso 5G avrà un importante impatto sociale: permetterà di rendere le città e i servizi ai cittadini più accessibili, più funzionali e facili da vivere così come di far evolvere i sistemi di guida assistita, agevolare l'adozione della telemedicina, diffondere applicazioni di realtà virtuale e immersiva per il turismo e la formazione.

Forte anche l'impegno sui temi ambientali. Il Gruppo Vodafone si è impegnato a ridurre il proprio impatto ambientale per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero (net zero) in tutta la catena del valore entro il 2040, aiutando i clienti, attraverso tecnologia e soluzioni, a ridurre le proprie emissioni di carbonio di 350 milioni di tonnellate entro il 2030.

La rete europea di Vodafone è alimentata da elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili. In Italia tale obiettivo era stato già raggiunto a novembre 2020. Costante è il lavoro dell'azienda per contribuire all'utilizzo di soluzioni innovative per migliorare l'efficienza energetica dei propri impianti. Vodafone Italia infatti sta studiando la possibilità di installare impianti fotovoltaici su siti radiomobili non allacciati alla rete elettrica. Vodafone Business è la divisione di Vodafone Italia dedicata alle piccole, medie, grandi aziende e alla Pubblica Amministrazione. Fortemente radicata sul territorio, Vodafone Business crea servizi e competenze che integrano tecnologie di connettività e convergenza dal 5G al Software Defined Network con applicazioni che consentono l'adozione del digitale in tutti gli elementi della catena del valore.