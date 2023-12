Brad Pitt compie 60 anni, la festa con la nuova fidanzata (più giovane di 30 anni), la malattia e la rinascita: «Sobrio grazie a Bradley Cooper»

Guardatelo: direste mai che quest'uomo è entrato nella terza età? Brad Pitt è come Benjamin Button, uno dei tanti personaggi che ha interpretato sullo schermo e oggi, a 60 anni, è ancora uno degli uomini più sexy del pianeta. Con le dipendenze e la pluriennale battaglia legale contro la seconda moglie Angelina Jolie (la prima tra 2000 e 2005 e' stata Jennifer Aniston) quasi dietro le spalle, Brad si prepara ad aprire un nuovo capitolo di vita.

La nuova compagna

«E' finalmente in una buona fase della vita», ha detto una fonte vicina all'attore che di recente si e' trasferito a casa della nuova compagna, la designer di gioielli Ines de Ramon, che ha quasi la meta' degli anni di lui.

«Sta organizzando festeggiamenti alla grande perché l'età non gli fa paura. E' stata una strada lunga, ma finalmente è di nuovo felice», ha detto la fonte. Ci saranno feste, oggi per i 60 anni di lui e domani, il 19 dicembre, per i 31 di lei. «Stanno preparando un party congiunto alla grande, in stile Natale o Capodanno», ha appreso il Daily Mail. Il rapporto con Ines, con cui la relazione è cominciata un anno e mezzo fa, ha contribuito al nuovo stato di grazia: Brad ha passato l'estate con la nuova compagna viaggiando tra l'amato Chateau Miraval in Francia e il nuovo "castello" da 40 milioni di dollari acquistato a Carmel in California. Con Ines non si parla ancora di matrimonio. Sette anni dopo, Brad sta lavorando a far pace con Angelina che e' anche la madre dei suoi figli Maddox, 22, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 17 e i gemelli Knox and Vivienne, 15. "Vuole che i ragazzi vedano che i genitori possono andare d'accordo prima di fargli conoscere la nuova compagna". Secondo gli amici e' comunque un miracolo che Brad sia arrivato a questo punto: "La rottura lo aveva lasciato a pezzi e c'erano momenti in cui avrebbe perso tutto. Ora e' diverso".



I primi lavori: trasportatore di frigoriferi

Nato a Shawnee in Oklahoma il 18 dicembre 1963 prima di dedicarsi alla recitazione ha studiato giornalismo e grafica pubblicitaria all'Università del Missouri (abbandonando a pochi esami dalla laurea).

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo per sbarcare il lunario ha svolto diversi lavori: è stato trasportatore di frigoriferi, autista di spogliarelliste in limousine e ha distribuito volantini per il ristorante El Pollo Loco sul Sunset Boulevard a Hollywood (piccolo particolare: travestito da pollo).

Thelma & Louise

La carriera di Brad Pitt è decollata anche grazie al successo di «Thelma & Louise» di Ridley Scott (1991), in cui l'attore ha interpretato una piccola parte (l'autostoppista J.D. che seduce e rapina Thelma). Forse non tutti sanno che Pitt non è stata la prima scelta per quel ruolo: prima di lui erano stati selezionati altri due attori, che poi hanno rinunciato.

La malattia

L'attore ha rivelato qualche anno fa di essere affetto da prosopagnosia: chi è colpito da questo disturbo non riconosce i volti delle persone. La star di Hollywood sostiene di essere malato di prosopagnosia, anche se nessun medico gliel’ha mai diagnosticata. L’attore e produttore americano non associa le facce alle persone che incontra. “Nessuno mi crede, ma per me è un vero problema! Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre”, ha dichiarato l’ex marito di Angelina Jolie confessando di temere di aver dato in passato l’impressione di essere distaccato per via del suo disturbo. Pitt sostiene di essere malato dal 2013, motivo per cui sono anni che trascorre la maggior parte del suo tempo in casa.

L'appuntamento al buio con Jennifer Aniston

Legato in precedenza alle attrici Juliette Lewis e Gwyneth Paltrow, nel 2000 Brad Pitt ha sposato Jennifer Aniston dopo due anni di fidanzamento. I due si erano incontrati per la prima volta ad un appuntamento al buio, organizzato dal loro agente. Il matrimonio è finito nel 2005 (una delle rotture tra celebrities più chiacchierate di sempre).

Il divorzio da Angelina Jolie e le accuse di violenza

Dopo essersi conosciuti e innamorati sul set del film «Mr. & Mrs. Smith» Angelina Jolie e Brad Pitt dal 2005 al 2016 hanno dato vita ai Brangelina, una delle coppie più amate dello star system. Convolati a nozze nel 2014 nel loro castello a Miraval in Francia (attualmente al centro di una battaglia legale), hanno sei figli: Chivan Maddox e Zahara Marley (figli di Jolie, adottati legalmente da Pitt nel 2006), Shiloh Nouvel (nata in Namibia nel 2006), Pax Thien (adottato a tre anni nel 2007) e i gemelli Knox e Vivienne (nati a Nizza, in Francia, nel 2008). Nel 2016 Jolie ha presentato istanza di divorzio da Pitt, citando differenze inconciliabili. Successivamente ha accusato il marito di essere stato «aggressivo e violento» durante un volo aereo, episodio che avrebbe portato alla fine del matrimonio (l'FBI aveva poi indagato, scagionando l'attore da ogni accusa).

L'alcolismo e la rinascita grazie a Bradley Cooper

Nel 2019 Brad Pitt ha raccontato al New York Times di affrontato un periodo molto difficile in seguito al divorzio, e di aver chiesto aiuto agli Alcolisti Anonimi per tornare (e rimanere) sobrio: «Sono arrivato fino al mio limite estremo. Per questo ho deciso di non darmi più il permesso di bere. Ti trovi seduto accanto a tutti questi uomini che sono aperti e onesti in un modo che non avevo mai sperimentato prima. È uno spazio sicuro dove non si danno colpe e quindi sei portato a non darne nemmeno tu. Anzi, direi che è una vera liberazione poter mostrare gli aspetti brutti di te stesso». Nel 2020, al galà degli Annual Awards del National Board of Review, ha ringraziato pubblicamente l'amico Bradley Cooper per averlo aiutato e sostenuto nel suo percorso: «Sono diventato sobrio grazie a questo ragazzo, e da allora ogni giorno è più felice».