Charlie Sheen aggredito in casa a Malibu: «Una donna gli ha strappato la camicia e ha cercato di ucciderlo»

L'attore americano Charlie Sheen è stato assalito da una donna nella sua casa di Malibu. Lo riferiscono le autorità di Los Angeles. L'autrice dell'aggressione, Electra Schrock, è stata arrestata per assalto e rapina. Secondo indiscrezioni riportate da Tmz, la donna avrebbe cercato di strangolare Sheen.

La polizia è intervenuta nella lussuosa villa dell'attore, star della serie su Netflix Mon oncle Charlie, dopo essere stati allertati per «aggressione e disordini» di cui l'attore era la vittima, come precisa un comunicato ufficiale. La donna indagata si chiama Electra Schrock, ed è stata arrestata per «aggressione con un'arma» e «furto».

La donna, ricostruisce l'ufficio dello sceriffo, «si è introdotta a casa sua e lo ha aggredito quando ha aperto la porta». Secondo il sito Tmz, Electra Schrock, 47 anni, è una vicina di Charlie Sheen, e «ha strappato la camicia» dell'attore, e «ha tentato di strangolarlo», aggiungendo che l'attore è stato visitato da paramedici, ma non è stato portato in ospedale.