David di Donatello 2021, tutte le candidature: Pierfrancesco Favino e Sofia Loren in corsa per il miglior attore e la migliore attrice

David di Donatello 2021: tutte le candidature. Pierfrancesco Favino e Sofia Loren in corsa per il miglior attore e la miglire attrice. Martedì 11 maggio, in prima serata su Rai 1 si terrà la cerimonia di premiazione della 66ᵃ edizione dei Premi David di Donatello, condotta anche quest'anno da Carlo Conti. Nel corso della cerimonia verranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai. La Giuria dell'Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 22 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, nelle sale cinematografiche. Eccezionalmente per il 2020 e fino al 28 febbraio 2021, si ritengono eleggibili anche i film italiani che siano stati distribuiti con modalità alternative alla sala.

Volevo nascondermi, diretto da Giorgio Diritti, è il film che ha avuto il maggior numero di candidature, ben 15, tra cui quella di Miglior film, miglior regia ed effetti visivi. Protagonista del film è Elio Germano ( in corsa come Miglior attore protagonista) nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue. Per la sezione Miglior Attore Protagonista insieme ad Elio Germano ci sono: Kim Rossi Stuart, Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino e Renato Pozzeto. Mentre la Miglior attrice spicca il nome di Sophia Loren che dovrà con Vittoria Puccini, Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti e Alba Rohrwacher.

DAVID DI DONATELLO 2021, MIGLIOR FILM

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo nascondermi

DAVID DI DONATELLO 2021, MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

18 regali - Vittoria PUCCINI

Figli - Paola CORTELLESI

Gli anni più belli - Micaela RAMAZZOTTI

La vita davanti a sé - Sophia LOREN

Lacci - Alba ROHRWACHER

DAVID DI DONATELLO 2021, MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Cosa sarà - Kim ROSSI STUART

Figli - Valerio MASTANDREA

Hammamet - Pierfrancesco FAVINO

Lei mi parla ancora - Renato POZZETTO

Volevo nascondermi - Elio GERMANO