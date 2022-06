Johnny Depp-Heard, il verdetto a favore dell'attore. «Lei lo diffamò, gli deve 15 milioni»

Johnny Depp e Amber Heard, i sette membri della giuria hanno deciso: hanno comunicato di essere giunti al verdetto finale: c’è stata diffamazione. L’attore ha vinto. La Heard dovrà risarcire l'ex marito con 15 milioni di dollari. La decisione della giuria è arrivata dopo sei settimane di processo e 13 ore di deliberazioni in camera di consiglio. Amber ha accolto a capo chino la lettura della sentenza. Depp aveva fatto causa all'ex moglie chiedendo «almeno» 50 milioni di dollari di danni sulla scorta di un op-ed da lei firmato sul Washington Post nel 2018. L'articolo intitolato «Ho parlato contro la violenza sessuale e dovuto far fronte alll'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare» non menzionava Depp per nome. Amber aveva rilanciato con una controquerela quando un avvocato di lui aveva definito le sue accuse «un imbroglio».

APPROFONDIMENTI IN LACRIME Processo Johnny Depp, Amber Heard ha un crollo emotivo:... IN TRIBUNALE Johnny Depp e Amber Heard, Kate Moss testimonia a favore... TOP TESTE Johnny Depp, svolta nel processo con Amber Heard: Kate Moss pronta a...

«La giuria mi ha restituito la vita. Sono davvero onorato». Sono state le prime parole dell'attore Johnny Depp, uscito vincitore dalla causa milionaria per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. Anche lui, comunque, dovrà risarcire Amber Heard seppure in misura minore di quanto toccherà a lei. I giurati hanno assegnato infatti all'attrice un compenso di 2 milioni di dollari per quando l'avvocato dell'ex marito ha definito «un imbroglio» le sue accuse.

Amber Heard commenta: «Lui troppo potente»

Heard, dopo la pronuncia del verdetto, ha rilasciato un comunicato in cui si legge: «La delusione che provo oggi va oltre le parole. Sono affranta dal fatto che la montagna di prove non sia stata sufficiente a contrastare il potere sproporzionato, l'influenza e l'influenza del mio ex marito. Sono ancora più delusa da ciò che questo verdetto significa per altre donne. È una battuta d'arresto. Riporta indietro le lancette dell'orologio a un tempo in cui una donna che parlava e si esprimeva poteva essere pubblicamente svergognata e umiliata. Fa tornare indietro l'idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio. Credo che gli avvocati di Johnny siano riusciti a convincere la giuria a trascurare la questione fondamentale della libertà di parola e a ignorare le prove che erano così evidenti nel Regno Unito. Sono triste per aver perso questo caso. Ma sono ancora più triste per il fatto che sembra che io abbia perso un diritto che pensavo di avere come cittadina americana: quello di parlare liberamente e apertamente».

Johnny Depp, svolta nel processo contro Amber Heard: Kate Moss pronta a testimoniare

L'assenza di Depp

Johnny Depp non è stato presente alla lettura del verdetto dela giuria perchè si trova ancora in Gran Bretagna dove ieri ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. «A causa di impegni di lavoro presi prima del processo, fisicamente non sarà in aula, ma si collegherà per guardare l'esito della vertenza dal Regno Unito», ha detto una fonte vicina all'attore.

Il futuro della ex coppia

Mentre la giuria era riunita per il terzo giorno a deliberare sul loro futuro, la vita è ricominciata per i due attori dopo le sei settimane passate a dilaniarsi nel tribunale di Fairfax dove entrambi sono al centro di un processo di reciproca diffamazione. È un futuro che include anche il cinema. Amber, che l'anno prossimo tornerà sul grande schermo per il sequel di «Aquaman» (sia pure con una parte ridotta e questo al processo è stato usato dai suoi avvocati per dimostrare che Johnny le ha rovinato la carriera), ha in cantiere altri due film: «Run Away With Me» e «In the Fire». Nel primo è una misteriosa modella che incontra un americano a Parigi e con lui scopre il «sottobosco criminale» dell'industria delle passerelle in Europa; nel secondo è una psichiatra di New York che in Colombia prende sotto la sua cura un bambino posseduto dal demonio. Johnny intanto è tornato alle origini: imbracciando la chitarra, è salito sul palco di tre concerti dell'amico Jeff Beck, il primo a Sheffield e gli altri due a Londra. Del suo nuovo film francese «Jeanne du Barry» in cui ha la parte di Luigi XV, anticipazioni sono state presentate a Cannes.

Poi si parla di un sequel di «Beetlejiuce» con Tim Burton regista che, se verrà realizzato, «potrebbe essere il campione di incassi di sempre», ha incrociato le dita un fan su Twitter. Nel cast ci sarebbero di nuovo Wynona Ryder e Michael Keaton. A Fairfax intanto la giuria - cinque uomini e due donne - si sta arrovellando sulle tredici domande a cui il giudice Penney Azcarate ha chiesto di rispondere per stabilire se, e a che livello, c'è stata diffamazione. Johnny, che ha chiesto 50 milioni di dollari di danni, sostiene che nessuna major lo ha più voluto assumere dopo aver perso la parte nel sesto «Pirati dei Caraibi» a causa, secondo lui, dell'editoriale del «Washington Post» di Amber su cui si impernia l'intera bagarre. Amber ha rilanciato chiedendo il doppio perché l'avvocato dell'ex marito ha definito «invenzioni» le sue accuse. Quali che siano le decisioni dei giurati, Depp ha già vinto alla corte della pubblica opinione, raccogliendo un esercito poliedrico di sostenitori: attivisti per i diritti degli uomini, media di estrema destra, nemici della Disney pronti a capitalizzare sul suo stato di star caduta dell'impero di Topolino. Ieri quattro milioni e mezzo di persone hanno firmato una petizione per chiedere di rimuovere completamente la Heard da «Aquaman»: «Che tu le creda o no - ha commentato sul 'New York Times' la columnist Jessica Bennett - guardare una donna fatta a pezzi in pubblico è stato fonte di pubblico divertimento dai tempi del Medioevo».