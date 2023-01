Gina Lollobrigida,l'ex marito Rigau: «Il patrimonio? Non sono interessato. Sono ricco di famiglia»

Storie Italiane affronta il tema legato al testamento di Gina Lollobrigida. L'avvocato dell'attrice scomparsa ha anche azzardato l'ipotesi che potrebbero esserci due testamenti della Lollo, un'ipotesi che potrà essere confermata o smentita nei prossimi giorni quando è prevista l'apertura del testamento della Lollobrigida presso un notaio di Roma.

Gina Lollobrigida, a chi andrà il patrimonio? Il cardiologo che la curava: «Mi disse: Voglio vendermi tutto, mio figlio non deve avere nulla»

L'intervista a Rigau

Nel corso della trasmissione spunta anche il nome di Rigau, ex marito della donna, su cui ci sono in ballo diverse questioni legali, una tra tutte l'effettivo riconoscimento dell'unione civile tra lui e Gina, che invece aveva chiesto e ottenuto l'annullamento delle nozze alla Sacra Rota. Eleonora Daniele manda in onda l'intervista a Rigau, fatta subito dopo il funerale della Lollo, in cui Rigau sembra però essere contraddittorio.

"Mai voluto i suoi beni"

L'ex marito della Lollobrigida per prima cosa vuole difendersi dalle accuse e spiega: «A distanza di anni devo ancora sentirmi accusare. Io e Gina ci siamo sposati con separazione dei beni. Il patrimonio di Gina è del figlio, io non ho avuto mai niente da lei». Poi però insinua, «Quel che resta del suo patrimonio». Rigau ha infatti dichiarato di avere un ricco patrimonio di famiglia e di non essere interessato a quello dell'attrice che continua ad insinuare essere stata raggirata da Piazzolla. Rigau sostiene che non sa quanto sia rimasto dei beni di Gina, sostenendo quindi che lei avesse perso gran parte dei suoi beni.