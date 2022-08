“Il Pataffio” con Lino Musella e Viviana Cangiano: unico film italiano in concorso al Festival di Locarno

C’è tanta Napoli nel nuovo film di Francesco Lagi, Il Pataffio, unico lungometraggio in concorso alla 75esima edizione del Locarno Film Festival, che uscirà nelle sale il prossimo 18 agosto con 01 Distribution.

Tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba, Il Pataffio è ambientato in un imprecisato Medioevo e narra la storia del Marconte Berlocchio, interpretato da Lino Musella, che insieme alla sua sposa Bernarda, Viviana Cangiano (del duo Ebbanesis), arriva in un feudo lontano. Si tratta di un luogo abitato da villani per niente disposti a farsi governare. Tra questi: Alessandro Gassmann nel ruolo di Frate Cappuccio, religioso dai sogni molto impuri; Valerio Mastandrea nei panni del ribelle contadino Migone e poi Giorgio Tirabassi, Giovanni Ludeno (Le indagini di Lolita Lobosco), Vincenzo Nemolato (Carosello Carosone), Daria Deflorian e tanti altri. Musiche di Stefano Bollani. Un racconto di libertà, fame, sesso e potere.

“Il Marconte Berlocchio è un piccolo uomo, che compie un viaggio sempre più oscuro nel suo rapporto con il possesso. C'è in lui una semplicità violenta, tragica e ridicola. Ho sempre immaginato i fascisti così e mi sono ispirato a loro", ha commentato Lino Musella mentre Viviana Cangiano ha aggiunto, riguardo Bernarda: "Ho cercato di farne un personaggio il più poetico e romantico possibile. In questo mondo marcio di personaggi brutti e sporchi, Bernarda è il punto di luce". Il Pataffio è una produzione Vivo Film, con RAI Cinema, in associazione con Colorado Film Production Umedia.