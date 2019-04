John Travolta e la moglie Kelly, gli auguri al figlio Jett morto 10 anni fa: «Buon compleanno»

Domenica 14 Aprile 2019, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

avrebbe compiuto 27 anni il 13 aprile, ma il papà John e la mammane hanno pianto la morte nel 2009, quando il ragazzo venne trovato senza vita nel bagno di un resort alle Bahamas durante una vacanza con la famiglia. Una tragedia la cui dinamica non è mai stata del tutto chiarita, nel rispetto dei dolore dei genitori che avevano cresciuto con tutto l'amore possibile quel figlio autistico ed epilettico.in occasione di quello che sarebbe stato il 27° compleanno di Jett, l'attore ha postato la foto del figlio scatta da un fan, mentre la madre ha diffuso immagini del ragazzo con lei e con il marito. «Happy Birthday Jetty, my sweet love - ha scritto l'attrice - Al mio dolce amore Jett… sei nei nostri cuori per sempre. Mando amore a tutti i bellissimi bambini autistici e alle persone meravigliose che li amano».LEGGI ANCHE: John Travolta investigatore con Morgan Freeman, da Los Angeles a Roma La coppia, in memoria del figlio, sostiene numerose iniziative di sostegno per gli autistici anche se per loro non è stato facile affrontare le critiche legate al fatto di seguire entrambi Scientology, con tutto ciò che ne consegue per il trattamento di sindromi come l'autismo e di malattie neurologiche.