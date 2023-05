Johnny Depp sceglie Riccardo Scamarcio per il film biografico su Modigliani

Alla vigilia del suo ritorno come attore al Festival di Cannes, in Jeanne du Barry di Maiwenn per l'apertura il 16 maggio, Johnny Depp prepara il suo film da regista dopo 25 anni, un biopic dedicato ad Amedeo Modigliani. E Riccardo Scamarcio sarà il protagonista, secondo l'anticipazione di Deadline. Nel cast anche il vincitore del Cesar Award Pierre Niney e Al Pacino. Le riprese inizieranno a Budapest questo autunno e il progetto cercherà partner al Marché di Cannes venduto da The Veterans.

Bradley Cooper e Huma Abedin, gossip sulla coppia regina dell'estate. «I nuovi Clooney e Amal»

Il film

Basato su un'opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, il film racconterà la storia del famoso pittore e scultore Modigliani durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916.

La collaborazione

Il film segna la quarta collaborazione di Navidi con Pacino, con cui ha lavorato in Il mercante di Venezia (2004), Wilde Salomé (2011) e Salomé (2013). Depp e Pacino hanno anche recitato uno di fronte all'altro nel film poliziesco del 1997 Donnie Brasco. Modigliani sarà il secondo lungometraggio da regista di Depp dopo The Brave - Il coraggioso del 1997, in cui ha anche recitato al fianco di Marlon Brando. Ha anche diretto diversi video musicali per la sua ex moglie Vanessa Paradis.