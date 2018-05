Kendall Jenner supersexy a Cannes, sotto al vestito niente ed è boom di like

Sabato 12 Maggio 2018, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 15:02

Kendall Jenner più sexy che mai. La sorellina di Kim Kardashian ha sfilato al Chopard event a Cannes e il suo outfit mozzafiato non sarebbe passato inosservato.Le curve esplosive di Kendall sono strizzate in un vestitino a rete dorato, che non lascia spazio all'immaginazione. La super modella non indossa il reggiseno e i fan sembrerebbero apprezzare.In poche ore le foto postate su Instagram fanno boom di like. E come dar loro torto...