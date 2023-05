Kim Kardashian coperta di perle, Jared Leto gatto: tutti i look più chiacchierati del Met Gala 2023

Strascichi chilometrici, piogge di perle e, ovviamente, Jared Leto vestito da gatto. Il Met Gala in onore di Karl Lagerfeld ha riunito tutti gli elementi caratteristici della sua carriera: Versace, Valentino, Gucci e le altre maison hanno vestito le star con abiti da sera che inneggiano al defunto (e controverso) stilista tedesco, designer, tra gli altri, di Chanel e Fendi. Dobbiamo dirlo: probabilmente uno dei temi degli ultimi anni su cui era più difficile sbizzarrirsi. E infatti le variazioni non sono molte: ecco però i 4 outfit di cui, il giorno dopo, si parla di più.

Kim Kardashian regina di perle

L'outfit più chiacchierato: quello di Kim Kardashian. Se nel 2022 aveva fatto parlare di sé per settimane per aver indossato uno storico abito di Marilyn Monroe, quest'anno ha salito le scale (con un po' d'aiuto) fasciata in un abito Schiaparelli composto da sole perle e un body color nude. Ci sono volute mille ore di lavoro per creare le cascate di perle e posizionarle una a una nella giusta posizione. La chicca? Il look non è solo un omaggio a Karl Lagerfeld, grande fan delle perle, ma anche a se stessa: Kim infatti nel 2007 posò per Playboy coperta solo di perle.

Jared Leto: miao

L'outfit più pazzo: ovviamente quello di Jared Leto, che si è presentato al Met con un costume da gatto da fare invidia alle parate di Carnevale. Avrà pensato di compensare l'assenza di Choupette, la gatta birmana compagna di vita di Karl Lagerfeld che ha ereditato una parte della sua fortuna e oggi vive con la sua tata Françoise. In un primo momento si era vociferato che Choupette sarebbe stata al Met per rendere omaggio al suo defunto papà. Ma poi ha preferito declinare l'invito con un messaggio di Instagram.

Lil Nas X: scintillante

L'outfit virale: chi è costui? Pioggia di ricerche per il rapper statunitense Lil Nas X che ha scelto semplicemente un body painting glitterato e in viso una maschera di cristalli (con i baffi, sempre in omaggio a Choupette). Tanga, stivali con platform degni degli anni della Disco e poco più.

Rihanna figlia dei fiori

L'abito da sposa: Pioggia di fiori per Rihanna, avvolta in un soprabito tipo cespuglio di camelie (simbolo caro alla Chanel di Karl Lagerfeld), con uno strascico lungo quasi 5 metri che la stimiamo per essere riuscita a trascinare su per le scale. L'abito è firmato Valentino ed è stato disegnato appositamente per lei con 30 camelie, 500 petali e 25 foglie.