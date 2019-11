È gialto sulla morte dell'attore Brian Tarantina: recitò con Al Pacino in Carlito's Way e Donnie Brasco

È mistero sulla morte dell'attore statunitenseEra noto per i film «», per la regia di, e «» di, dove ha interpretato criminali italoamericani, assieme ad Al Pacino. Aveva 60 anni. Tarantina (nato ail 27 marzo 1959 da genitori di origine italiana e irlandese) è stato trovato dalla nipote ieri mattina privo di coscienza sul divano nel suo appartamento di Manhattan.Sono stati subito allertati i servizi medici di emergenza, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto si è recata anche la polizia per gli accertamenti ed è stata disposta l'autopsia per determinare le cause esatte della morte. L'agente dell'attore, Laurie Smith, ha dichiarato a «The Hollywood Reporter» che Brian Tarantina è morto a causa delle complicazioni di una recente: pochi mesi gli era stato diagnosticato un problema cardiaco ed era stato ricoverato anche in ospedale.Il sito internet Tmz ha ipotizzato che l'attore possa essere morto di una overdose per l'assunzione di droghe, dato che, come avrebbe riferito una fonte della polizia, sarebbe stata trovata «una sostanza bianca in polvere vicino al suo corpo». Un portavoce del dipartimento della polizia di New York, ha rilasciato successivamente alcuni dettagli intervistato da «The Wrap», senza però rendere note le cause del decesso. Gli agenti hanno trovato Tarantina «incosciente e insensibile» sul divano «completamente vestito» e i servizi medici di emergenza lo hanno dichiarato morto.